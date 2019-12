Paul (12 coups de midi) trop sollicité : son astuce pour échapper aux fans

Depuis ses premiers pas dans les 12 coups de midi, Paul est devenu un véritable phénomène. Ses 153 participations ont par la suite eu vite fait de convaincre les téléspectateurs de l'apprécier. Il faut dire que ce jeune homme atteint du syndrome d'Asperger a le don pour amadouer les gens, et peut-être même un peu trop. Mardi 17 décembre 2019, Paul était de retour sur la plateau de Jean-Luc Reichmann. Mais cette fois, c'est au sein du public qu'il a fait sensation.

L'occasion pour lui d'évoquer ses fans un brin encombrants dans son quotidien. Heureusement, il a une technique bien ficelée pour ne pas se laisser déborder, notamment lorsqu'il se rend au supermarché. "Généralement quand il y a quelqu'un qui s'approche, qui me regarde d'un peu trop près, je file... je change de rayon voilà" a-t-il confié suscitant les rires autour de lui. S'il est vraisemblablement gêné de l'attention qu'on lui porte, Paul n'en oublie pas pour autant sa politesse lorsqu'il se retrouve face à l'un de ses admirateurs. "Quand on me reconnait je dis bonjour et merci... merci... merci... merci..." a-t-il ajouté.

Paul n'a pas seulement fait un retour express dans les 12 coups de midi, la veille il se trouvait déjà parmi le public et assurait d'ailleurs avoir du mal à y trouver sa place. "C'est un peu dur pour moi d'être dans le public" a-t-il admis. En outre, il est également attendu le 21 décembre prochain sur TF1 lors du prime annuel des 12 coups de Noël. Il retrouvera alors d'autres candidats emblématiques du programme comme Lucia, Alexandre, Timothée ou encore Hakim.