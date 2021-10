Lucie (Koh Lanta) annonce un grand rendez-vous : "20 aventuriers seront présents"

Pour faire Koh Lanta, il faut de sacrés capacités mentales, mais également physiques, et à ce petit jeu, Lucie Bertaud n'en manque certainement pas ! Finaliste de l'émission de TF1 au printemps dernier, la jeune femme de 36 ans est une athlète confirmée et surtout une boxeuse de renom. Quintuple championne de France des welters en 2004 et 2010 ainsi que championne d'Europe en 2007, l'ancienne aventurière s'est mise au MMA (Arts martiaux mixtes) depuis que la discipline est autorisée en France.

Un sport de combat assez violent qu'elle peut désormais pratiquer en France, mais qu'elle connaît depuis longtemps. "Je l'ai découvert et pratiqué dès 2015 et j'ai bien mangé mon pain noir. À cette époque, il fallait presque se cacher pour pratiquer. Pour faire des combats, il fallait partir à l'étranger, aux États-Unis. Il n'y avait aucune reconnaissance", indique-t-elle à nos confrères du Parisien. Et maintenant que cela est autorisé en France, on retrouvera Lucie Bertaud lors de son deuxième combat officiel ce samedi 30 octobre au Zénith de Paris.