Lucie Lucas mariée à "un homme extraordinaire et très sexy" : confidences passionnées sur Adrien

Lucie Lucas en a de la chance ! La comédienne et star de la série Clem (TF1) a trouvé en son mari Adrien l'homme idéal aux qualités qui peuvent en faire rêver plus d'une. Les parents de Lilou (en 2010), puis Moïra (en 2012) et enfin Milo (en 2018) partagent la même philosophie de vie, bien qu'ils aient connu quelques mauvaises passes les poussant à envisager la séparation. De mauvais souvenirs désormais lointains pour le couple qui s'épanouit à la campagne, en Bretagne. Lucie Lucas et Adrien y ont mis en place une ferme écologique. Forcément, un tel projet de vie demande une organisation de fer. Et heureusement pour Lucie Lucas, avec son compagnon, elle fait assurément la paire.

"Moi, j'ai une chance folle, l'homme de ma vie est un homme extraordinaire et très sexy (rires). Il trouve ça naturel de partager les tâches et en plus, il est très bon là-dedans : il me donne des leçons de rangement, il cuisine merveilleusement. Il s'est aussi arrêté six mois après la naissance de nos enfants et il a été père au foyer pendant huit ans", a-t-elle confié lors d'une interview pour le magazine Biba, parue ce 5 mai 2021.

Une complicité et une belle harmonie qui ne signifient pas pour autant qu'ils sont toujours d'accord pour tout. Lucie Lucas l'admet, il leur est parfois difficile d'adhérer aux habitudes de l'un et de l'autre. "Quand moi, j'ai voulu pousser plus loin dans l'écologie, comparer chaque produit, il m'a dit : 'T'es sympa, mais je ne peux pas me charger plus mentalement', a-t-elle rapporté. Alors, j'ai pris le temps de faire des recherches pour remplacer des produits qui ne correspondaient plus à nos valeurs. Ils s'autorise à boire des boissons qui pour moi sont horribles, mais en même temps je ne le juge pas, parce que lui travaille à la ferme et ne consomme pas grand chose, comparé à moi qui suis à la ville pour mon métier et qui vais consommer beaucoup plus. L'important, c'est de ne pas se juger".

L'interview de Lucie Lucas est à retrouver en intégralité dans le magazine Biba.