Lucie Lucas violée : elle dévoile ce qui l'a poussée à parler

Le 23 novembre 2019, Lucie Lucas s'emparait de son compte Instagram suivi par 384 000 abonnés pour faire de terribles révélations sur les diverses agressions sexuelles dont elle avait été victime au fil des années. La star de la série Clem revient sur ses confidences pour Le Parisien, dans son édition du 11 janvier 2020.

Interrogée par le journal sur les réactions suite à son poignant message, Lucie Lucas a aussi expliqué ce qui a été le déclic pour enfin oser prendre la parole. "On m'a demandé : 'Pourquoi tu en parles maintenant ?' Un traumatisme, ça se digère et ça peut prendre une vie entière", a-t-elle d'abord raconté avant d'ajouter : "Là, c'était la Journée contre les violences faites aux femmes, je ne pouvais pas aller manifester et Adèle [Haenel, qui a accusé d'attouchements le réalisateur Christophe Ruggia, NDLR] avait parlé. Je me suis dit : essayons d'avancer."

Quant aux réactions suite à ses révélations, notamment sur deux viols vécus dans sa jeunesse, Lucie Lucas dit en avoir reçu "énormément". "Des messages touchants, de soutien. Je l'ai fait pour montrer qu'on peut parler des choses. (...) Certaines personnes ont vécu des choses bien pires que moi. J'ai voulu dire que les violences faites aux femmes sont dans mon quotidien depuis longtemps, qu'on a de gros progrès à faire. (...) Maintenant, je continue à aller de l'avant", a-t-elle confié.

Et aller de l'avant, cela passe notamment par exercer son métier d'actrice. Lucie Lucas tourne ainsi actuellement la 10e saison de Clem, la série à succès de TF1. Mais c'est aussi s'occuper avec attention de son clan, elle qui est mariée et mère de trois enfants : Lilou, 9 ans, Moïra, 7 ans, et Milo, 1 an. Une petite famille qu'elle a choisi d'enraciner en Bretagne, avoir après fait le choix de quitter Paris car elle n'arrivait pas "à faire une coupure" entre sa vie pro et perso.