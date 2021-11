Lyes Louffok : Torturé, violé et affamé en foyer, il raconte son calvaire dans On est en direct

Invité sur le plateau de l'émission On est en direct le 13 novembre 2021, Lyes Louffok a dévoilé l'horreur et les abominations vécues alors qu'il n'était qu'un enfant. Placé dans une première famille d'accueil aimante à ses 18 mois, le petit garçon commence sa vie auprès d'Emilie qui le traite comme son propre fils. Malheureusement, Lyes est contraint de changer de famille d'accueil à ses 4 ans car Emilie souhaite déménager dans le Sud. Mais alors qu'elle souhaitait l'adopter et l'emmener avec elle, Lyes est placé dans une autre famille d'accueil. La raison ? Lyes ne doit pas être trop loin géographiquement de sa mère, pourtant malade mentale sous tutelle.

Dans cette nouvelle famille avec celle qu'il surnomme "l'horrible dame blonde", l'enfant connaît les pires sévices. "Je dormais sur un morceau de polystyrène, dans une chambre vide, je mangeais seul, je n'étais pas scolarisé, elle me frappait" raconte-t-il dans son livre Dans l'enfer des foyers (éd. Flammarion). Face à Laurent Ruquier etLéa Salamé, il confie : "Ça a été deux années qui ont été extrêmement douloureuses parce que moi j'avais connu une famille d'accueil extrêmement aimante donc je passe de beaucoup d'amour à du chaos. Et cela a duré deux ans sans que les services sociaux ne s'en rendent compte parce que justement il n'y a que très peu de contrôles aujourd'hui."

Le garçon est ensuite envoyé en foyer après que les services sociaux se sont (tardivement) rendus compte du traitement réservé au petit garçon. "Dans ces foyers ce que vous montrez, c'est terrible la situation. indique Léa Salamé, "C'est la loi du plus fort. Les grands font la loi sur les petits. Ils vont les frapper, ils vont les insulter, il y aura même des viols. Vous allez être violé dans un de ces foyers..." "Oui" répond Lyes, touché à l'évocation de ces souvenirs atroces.

Placé ensuite dans une famille d'accueil où il était drogué, Lyes enchaîne ensuite les foyers mais continue malgré tout de voir Emilie, maman de sa première famille d'accueil avec laquelle il a toujours gardé contact. Après de nouvelles brimades dans une énième famille d'accueil, Lyes retrouve finalement une famille aimante auprès de Yasmina auprès duquel il retrouve "amour et confiance". Il y restera jusqu'à sa majorité. "Cela a été la reconstruction" révèle-t-il dans son ouvrage.

L'histoire de Lyes Louffok a inspiré le téléfilm L'enfant de personne diffusé le lundi 15 novembre à 21h10 sur France 2.

Côté audiences, l'émission On est en direct de Laurent Ruquier (qui recevait aussi Gabriel Attal, Franz-Olivier Giesbert, Thomas VDB, Blanca Li, Hoshi, Isabelle Carré et Fabien Olicard) a mobilisé 864 000 téléspectateurs et 14.6% du public âgé de 4 ans et plus entre 23h25 et 1h50.