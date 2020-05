M. Pokora fou de Christina Milian : touchante déclaration d'amour

Pour certains couples, le confinement est une épreuve difficile à surmonter, qui crée de vives tensions. Pas pour M. Pokora et sa compagne Christina Milian. L'amour est plus que jamais au rendez-vous pour le chanteur français de 34 ans et l'actrice et chanteuse américaine de 38 ans.

Dimanche 10 mai 2020, toutes les mamans étaient à l'honneur aux États-Unis avec la célébration de la fête des Mères, qui a notamment valu à Laeticia Hallyday d'être couverte de cadeaux par ses filles Jade et Joy. M. Pokora a profité de cette occasion pour adresser un joli message à Christina Milian sur Instagram. "Joyeuse fête des Mères à la plus courageuse, la plus drôle, la plus humble et la plus travailleuse des femmes avec laquelle je pouvais espérer construire une famille. Tu es une inspiration pour chaque âme de notre maison et bien plus, je t'aime", a écrit M. Pokora, pour légender deux photos en noir et blanc sur lesquelles il apparaît en train de se faire couper les cheveux par sa compagne. Christina Milian lui a répondu dans la section réservée aux commentaires. "Merci mon amour... Merci de me faire confiance avec tes cheveux... lol et d'avoir fait de moi une maman de deux enfants. Je t'aime plus", a écrit celle qui depuis quelques jours arbore une nouvelle coupe de cheveux, de longues tresses.