M. Pokora : L'incroyable (et indécent ?) prix de son gilet Dior à Cannes

Il est désormais le recordman des NRJ Music Awards ! M. Pokora (34 ans) a brillé en obtenant son 13e prix le 9 novembre 2019 avec le trophée de l'Artiste francophone de l'année. Le futur papa a également brillé au côté de sa chérie Christina Milian (38 ans) sur le tapis rouge du Palais des festivals avec un étonnant gilet signé Dior. Non, il ne s'agit pas d'une pièce inspirée de Star Wars, mais bien d'un gilet très tendance imaginé par la luxueuse marque française. Pas encore disponible à la vente, ce petit veston coûte la coquette somme de 2450 euros. Un gilet réfléchissant sûrement très utile en cas de pépin, mais aussi très efficace pour faire une entrée remarquée sur la scène des NRJ Music Awards. Malin...

Au moment de la remise de son prix, l'interprète de Tombé a tenu à faire une déclaration d'amour à sa compagne (enceinte de leur premier enfant) et à sa belle-fille. "Je dédie ce prix à ma compagne qui attend un heureux événement, et à ma belle-fille Violet. Voilà, c'est pour vous. Love you." De son côté, la maman de Violet (9 ans) a partagé une tendre déclaration à son homme sur les réseaux sociaux : "Tu fais désormais partie des meilleurs. Félicitations mon amour", a-t-elle écrit sur Instagram. Futur papa d'un petit garçon, l'artiste a confié au magazine GQ les secrets de son style. D'emblée, le chanteur confiait volontiers être un "caméléon" en matière de mode : "Je peux passer d'un truc plutôt cool style californien à un costume, à des pièces de créateurs..." Interrogé sur sa tournée Pyramide Tour, il raconte : "Pour Pyramide Tour, c'est un peu inspiré de films de science-fiction, de Stargate. (....) On essaye d'amener des tenues du style gilets par balle." Un peu comme ce magnifique gilet Dior, non ?

Un gilet qui se révèle être décidément un très bel objet de communication pour l'artiste. Ce nouvel objet de convoitise lui a également permis de briller sur scène et de faire subtilement la promotion de sa tournée Pyramide Tour (dont les tenues de scène sont très proches de cette pièce). Un véritable artiste, ce Matt !