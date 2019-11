M. Pokora bientôt papa : comment il va adapter son emploi du temps pour son fils

M. Pokora est un homme à la vie très bien remplie. Mais dans quelques semaines, cette vie d'artiste va être chamboulée par l'arrivée d'un petit être, le fruit de son amour pour Christina Milian. Le chanteur français de 34 ans et la chanteuse et actrice américaine de 38 ans attendent leur premier enfant, un garçon.

De passage sur la Croisette pour la 21e cérémonie des NRJ Music Awards qui s'est déroulée, comme toujours, au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, M.Pokora a accordé une interview à Nice-Matin le 9 novembre 2019. Face à un panel de lecteurs, le beau gosse originaire de Strasbourg a évoqué sa future paternité et comment il a déjà tout prévu pour l'organisation. Pas question d'être un père absent malgré son incroyable carrière. Il a déjà prouvé qu'il sait faire des pauses lorsqu'il le faut.

Le but c'est qu'il soit bilingue

"C'est assez simple à organiser. Sur la tournée actuellement, j'enchaîne les dates. Sans doute que sur la prochaine, je ferai une semaine de break toutes les deux semaines pour voir ma famille, a-t-il expliqué dans Nice-Matin. Dans mes projets, je raisonnerai plus en année scolaire, pour ne pas que mon fils se balade d'école en école". Le compagnon de Christina Milian a prévu que la vie de leur fils soit partagée entre les Etats-Unis et la France : "Le but c'est qu'il soit bilingue."

Si M.Pokora avait précédemment confié qu'il sera un père plutôt strict (lors d'une interview accordée à Télé Loisirs en septembre dernier), il ne mettra aucune pression à son fils professionnellement parlant. "Il fera ce qu'il veut comme métier, l'important c'est qu'il trouve quelque chose dans lequel il soit heureux", a-t-il confié. Mais il fera en sorte que son enfant ait les pieds sur terre : "Ce n'est pas parce que ton père remplit des salles ou ta mère fait des films, que tu es plus important que le gamin à côté de toi en classe." Être "un petit-fils de mineur, d'origine polonaise" permettra toujours à M. Pokora de se souvenir d'où il vient.

L'intégralité de l'interview de M. Pokora est à retrouver dans l'édition du 9 novembre 2019 de Nice-Matin.