M. Pokora s'amuse de son "bête de flow" des années 2000...

Sans doute d'humeur nostalgique, M. Pokora a souhaité se remémorer les débuts de sa carrière à la télévision et en a profité pour offrir un beau cadeau à ses fans. Le 25 août 2020, l'artiste de 34 ans a publié ses toutes premières apparitions dans l'émission qui l'avait révélé aux yeux du grand public : Popstars.

Ensemble de survêtement vintage, lunettes Ray-Ban, boucles d'oreilles et chaînes bling bling, Matt Pokora avait déjà tout l'arsenal pour devenir un véritable sex symbol. En story, il écrit : "C'était considéré comme bête de flow ça en vrai !" Sur Instagram, l'interprète du titre Les Planètes et ancien membre du groupe Linkup a ensuite partagé son ressenti en légende d'une photographie datant de 2003. S'adressant à ses fans, le papa d'Isaiah écrit : "Août 2003, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés... J'avais 17 ans et j'étais un inconnu au milieu de 15.000 candidats... La moitié de ma vie donc, je l'ai passé sous vos yeux... Je suis passé de l'adolescent à l'adulte sous vos yeux, passé de l'artiste au père de famille sous vos yeux..."

Le travail paye toujours

Reconnaissant pour le brillant parcours qu'il a pu réaliser grâce à son public, il ajoute : "17 ans de carrière c'est un long marathon... et de me dire que 17 ans après, j'étais cette année en train de faire la plus grosse tournée de ma carrière, c'est preuve qu'il ne faut jamais s'arrêter de bosser, de se remettre en question, de se renouveler et de viser plus haut. Le travail paye toujours..." Enfin, le chéri de Christina Milian remercie son public et termine sa publication en donnant un conseil à tous ses followers souhaitant poursuivre leurs rêves : "Les rêves deviennent réalité quand on travaille dur, qu'on respecte les gens et qu'on est ambitieux".