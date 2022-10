Maddy Burciaga a retrouvé la ligne 20 jours après son accouchement, ses fans n'en reviennent pas...

La vie de Maddy Burciaga et Benjamin Samat a pris un autre sens le 30 septembre 2022. Ce jour-là, leur fils a pointé le bout de son nez. Un petit garçon que le couple a prénommé Andrea. Moins d'un mois plus tard, la sublime blonde a déjà retrouvé la ligne comme les internautes ont pu le constater sur Instagram, le 20 octobre 2022.

Dès qu'elle en a l'occasion, Maddy se saisit de son compte Instagram afin de faire des placements de produits, mais pas que. Elle donne également de ses nouvelles à sa communauté et partage sa vie de maman. Hier, elle a également posté une photo qui n'est pas passée inaperçue. On peut la voir assise dans une voiture. La jeune femme de 29 ans est vêtue d'un crop top blanc et d'un jogging. "20 Jours Post Partum, on privilégie les tenues confortables", peut-on lire en légende de la publication.

Force est de constater que Maddy a déjà, semble-t-il, perdu ses kilos de grossesse. Pas de petit ventre en vue, de quoi en impressionner certains. "On ne dirait pas que tu as accouché il y a 3 semaines. Tu vas donner des complexes aux femmes", "Déjà un ventre plat mais comment fais-tu???", "Wouaah tu vas retrouver ton physique d'avant. Ton corps est magnifique, on ne dirait pas que tu as allaité", a-t-on notamment pu lire.