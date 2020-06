Maddy Burciaga, nouvelle rupture avec GMK : "On n'est plus en contact"

Ne cherchez plus de photos de Maddy Burciaga avec Georges Kikano sur son compte Instagram. La belle blonde de 26 ans, récemment vue dans Stars à nu sur TF1, a tout supprimé et certains de ses abonnés s'en sont rendu compte. Interrogée sur une éventuelle nouvelle rupture avec le célèbre influenceur automobile (plus connu sous le pseudo GMK) à plusieurs reprises, elle a pris la parole sur Instagram le 10 juin afin de leur répondre.

Les abonnés de Maddy Burciaga ont donc découvert que c'était bel et bien terminé entre GMK et elle. Et cette fois-ci, la rupture semble être définitive. "On n'est plus ensemble depuis à peu près un mois. Vous avez dû le remarquer, on n'a plus de photos ni rien. On n'est plus en contact, on va faire chacun notre petite vie. Chacun avance séparément. Ce n'est pas parce que je suis assise avec dix mecs que je suis avec l'un d'entre eux. J'ai mon départ à l'étranger qui va arriver dans pas longtemps. C'est un projet que j'avais déjà depuis longtemps et il n'a pas changé. Je pars toujours à la rentrée, seule ou accompagnée, on verra d'ici là", s'est justifiée l'ancienne candidate de télé-réalité notamment vue dans Qui veut épouser mon fils ?.

Déjà une première rupture pour Maddy et GMK

Ce n'est pas la première fois que Maddy et GMK se séparent. En février dernier, soit deux mois après avoir officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, les anciens tourtereaux ont rompu. "Un petit snap pour clarifier la situation vu que je reçois beaucoup de messages concernant mon couple avec GMK... Comme vous pouvez le voir, on se voit toujours, mais on ne partage plus de moments entre guillemets intimes, de couple, tout simplement parce qu'on a décidé de retrouver notre relation d'avant", avait notamment expliqué l'influenceuse.

Peu de temps après, ils se sont laissé une nouvelle chance et ont passé le confinement ensemble. L'occasion de réaliser une petite vidéo YouTube sur leur couple et de dévoiler les raisons de leur séparation. "Comme vous le savez, on était amis à la base. À un moment, on a ressenti le besoin d'aller plus loin et on s'est mis ensemble. Mais on est restés un peu bloqués dans la relation d'avant. C'était compliqué de passer du statut d'amis à couple. (...) Ça a été un peu déstabilisant au début. On avait l'impression qu'on se redécouvrait un peu différemment et, au final, je pense qu'on a eu besoin de faire une petite coupure pour se rendre compte qu'au final, on se manquait et que c'était ensemble qu'on voulait être", avait confié Maddy. On peut supposer qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à passer du statut d'amis à celui d'amoureux.