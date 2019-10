Mademoiselle Agnès et Sarah Lavoine : Vacances dans le désert avec leurs enfants

Il n'est pas rare de voir les enfants de Mademoiselle Agnès et Sarah Lavoine faire quelques apparitions sur les comptes Instagram de leurs mamans. Pour ces vacances au Maroc, seule semble manquer à l'appel Yasmine Lavoine, 21 ans, la fille aînée de la décoratrice d'intérieur et de Marc Lavoine. Une jeune femme qui a fait cette année ses débuts de comédienne au côté de son père dans la série Kepler(s), diffusée sur France 2 en mars dernier : "Le nombre de nuits blanches, d'angoisse et de doutes qu'elle aura ! Mais c'est normal, c'est notre métier, avait-il commenté dans l'émission C à vous (France 5) au moment de la diffusion. Elle a voulu passer le casting, elle l'a passé et réussi. J'étais très heureux."