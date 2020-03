Madison Beer : Des vidéos intimes d'elle à 14 ans diffusées, la chanteuse réagit

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Madison Beer s'est confiée aux siens sur un scandale auquel elle n'avait jusque-là jamais réagi. Profitant de la Journée internationale de la femme, la protégée de Justin Bieber s'est expliquée sur la fuite de photos intimes, prises quand elle n'avait que 14 ans.

Madison Beer compte plus de 2,5 millions de followers sur Twitter. Elle y a commémoré la Journée internationale du droit des femmes ce dimanche 8 mars 2020 et a profité de l'événement pour commenter, pour la première fois, un scandale dont elle a fait l'objet. La chanteuse de tout juste 21 ans a réagi à la publication de photos d'elle nue, prises il y a 7 ans.

"Quand j'avais 14 ans et que j'explorais mon corps et ma sexualité, j'ai envoyé, sur Snapchat, des images privées de mon corps à un garçon que j'aimais beaucoup à l'époque. Je les ai envoyées, à 14 ans, pensant que je pouvais faire confiance à ce mec, que je connaissais depuis plusieurs années et pour qui j'éprouvais des sentiments, mais bien sûr, il les a partagées avec tous ses amis, écrit Madison Beer. Au final, la vidéo a été envoyée et partagée avec (ce qui m'a paru être) le monde entier. J'entrais dans des restaurants et on me regardait, les gens chuchotaient, on m'a dit que les gens avaient honte de travailler ou d'être amis avec moi, ces vidéos ont été montrées à mes parents, mes grands-parents, à des proches, des cadres de labels de musique et à des artistes de l'industrie musicale. Elles ont fini par être mises en ligne."