Selena Gomez croise Hailey Baldwin, épouse de Justin Bieber, en soirée

"Le monde est petit", dit le dicton ! C'est certainement ce que se sont dit Selena Gomez et Hailey Baldwin le week-end dernier. L'ex-petite amie de Justin Bieber et l'épouse du chanteur se sont croisées dans l'un des restaurants les plus prisés de Los Angeles.

L'ex-héroïne de la série Friends Courteney Cox, les jeunes mariés Nick Jonas et Priyanka Chopra, la famille Kardashian... Chaque semaine, le restaurant Craig's reçoit ses fidèles clients VIP. Selena Gomez et Hailey Baldwin fréquentent également l'établissement situé sur Melrose Avenue, à West Hollywood. Les deux femmes de 27 et 23 ans s'y sont encore rendues, chacune de son côtén, pour dîner le samedi 11 janvier 2020.

Hailey Baldwin y a dîné avec deux amies, la chanteuse Madison Beer et sa styliste Maeve Reilly. Un peu plus loin, à sa table, Selena fêtait la sortie de son nouvel album, Rare, avec plusieurs proches. Quelques heures plus tôt, la jolie brune assistait à l'avant-première du film Le Voyage du Dr. Dolittle au Regency Village Theatre, à Westwood.