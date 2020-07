Madonna topless à 61 ans... mais aidée de ses béquilles !

Cocktails, chansonnettes dans la salle de bain, journaux de confinement énigmatiques... décidément, pendant la pandémie du coronavirus, Madonna ne nous aura rien épargné. Mais comme vous le savez, la chanteuse de 61 ans n'est jamais à court d'idées. Et puisqu'elle est victime de moqueries depuis que le monde a constaté qu'elle se déplaçait avec difficulté, elle a voulu ironiser sur la situation. C'est pourquoi, le 7 juillet 2020, elle a pris la pose topless, en culotte noire et chapeau, avant de poster la photographie sur Instagram. "Tout le monde a la béquille", a-t-elle écrit, en référence à cette nouvelle camarade qu'elle ne quitte plus.

C'est bien simple. Sa tournée Madame X, Madonna l'a terminée sur les rotules. Blessée au genou depuis plusieurs mois, l'artiste se montre régulièrement en train de se déplacer avec quelques difficultés. Ce qui ne l'empêche pas de vivre comme bon lui semble. Pas plus que le coronavirus qui s'est attaqué à son système immunitaire, qu'elle aurait attrapé en France entre deux concerts. Si elle souhaite s'immortaliser dans le plus simple appareil, un coude posé sur son accessoire métallique, elle le fait. Si elle veut sortir de chez elle, hurler sa rage dans la rue pour protéger les droits des êtres humains, elle le fait aussi. Avec ou sans masque, d'ailleurs !