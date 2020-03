Madonna : Déçue d'Alain Delon, elle l'insulte sur scène

Et dire qu'on la croyait fan d'Alain Delon ! Sots que nous sommes ! Le mercredi 4 mars, Madonna s'est permise de tacler allègrement le mythique comédien français sur la scène du Grand Rex de Paris.

Alors que la tournée Madame X touche à sa fin, l'artiste poursuit cette petite course aux enchères qu'elle affectionne tant : tous les soirs, entre deux chansons, elle met en vente un selfie en sa compagnie qu'un membre de l'audience remporte. Résultat des courses, l'argent de la mise est reversé à sa fondation Raising Malawi et l'un des spectateurs s'en va le sourire aux lèvres. Or, cette fois-ci, c'est un certains Alain qui a remporté le gros lot. "Oh ! Comme Alain Delon, s'est-elle alors écriée. Je l'adorais mais on m'a dit qu'il était facho maintenant."

A de multiples reprises, Madonna a pourtant hurlé son amour pour l'acteur aux yeux d'aigle. En 2012, elle lui dédiait même une chanson dans la tracklist de son album MDNA, intitulée Beautifull Killer – comprenez "bel assassin". "J'ai vu tous les films d'Alain Delon. Il est tellement charismatique" s'extasiait-elle auprès du Los Angeles Times. Même son de cloche trois ans plus tard, chez Us Weekly, alors qu'on lui demandait quelles célébrités la faisaient rêver. "La dernière personne qui m'a vraiment éblouie, c'était Alain Delon, poursuivait-elle. Il m'a appelée quand j'étais à Copenhague pour un concert. J'avais essayé de le faire monter sur scène pendant un petit spectacle à Paris. J'étais toute tremblante parce que je l'adore ! Je ne l'ai jamais rencontré et ne le connais que par ses films. Il était mon béguin d'adolescente !"