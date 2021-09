Madonna torride et topless : elle dévoile son opulente poitrine et ses plus beaux bijoux

Poses provocantes, tenues incendiaires et accessoires bling-bling : Madonna a fait monter la température ! Sur son compte Instagram, la chanteuse a posté plusieurs clichés d'elle. En plein essayages, l'artiste qui a fêté ses 63 ans le mois dernier en Italie, entourée des siens, a conquis ses fans. Seins nus, collants bas résille, petite culotte et regard félin, la chanteuse a embrasé le réseau social avec ses photos noir et blanc sexy. Et Madonna, reine de la provoc' depuis toujours, sait comment s'y prendre pour alimenter son feed Instagram avec des photos dignes d'un shooting de Pierre & Gilles.

Allongée sur son lit, l'interprète de Like a virgin se laisse aller et fait tomber le haut. Politique sur la nudité oblige, la chanteuse a caché ses seins pour ne pas voir ses photos automatiquement supprimées. Assise dans un somptueux fauteuil en velours, elle joue les dominatrices. Paires de gants, bagues et colliers XXL sertis de pierres précieuses, talons hauts aux pieds, elle dissimule son visage, ne laissant que le bas de son corps apparaître.