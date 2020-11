Madonna, une "survivante" : elle affiche un étrange pansement

Sa dernière tournée mondiale terminée, privée de nouvelles productions scéniques à cause de la Covid-19, Madonna s'accorde un repos bien mérité ! L'icône pop médite et se remet de son opération, dont elle montre les stigmates. Robe relevée, Madame X célèbre sa survie...

"Meditation, Incantation, Salutation [et] Affirmation" rythment les journées de Madonna ! La chanteuse de 62 ans (célébrés l'été dernier en Jamaïque) et compagne du danseur Ahlamalik Williams a montré son procédé à ses plus de 15 millions de followers Instagram en publiant photos et vidéo ce mardi 17 novembre 2020.

Sur ces images rythmées par une chanson de Nina Simone, Madonna réalise son rituel et relève sa robe pour montrer sa cuisse droite pansée. "Madame X est une survivante", écrit-elle en légende de sa publication. Doit-on donc en conclure qu'elle a été opérée avec succès ?