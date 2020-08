Madonna : Marijuana et twerk en famille, son anniversaire en Jamaïque

Madonna, blessée pendant sa tournée "Madame X"

A la fin de l'année 2014, dans la chanson Devil Pray - issue de l'album Rebel Heart -, Madonna évoquait les drogues, le whisky, les acides et le sniffage de colle. Le 16 août 2020, à la place de souffler ses soixante-deux bougies, elle a donc préféré s'amuser comme elle le décrivait si bien. La béquille qui l'aide à se déplacer n'a d'ailleurs rien gâché à la fête. Depuis qu'elle s'est blessée au niveau du genou, lors de sa tournée Madame X, elle ne quitte plus sa prothèse métallique. On l'avait même vu défiler un peu plus tôt dans l'année dans les rues de Londres, pour manifester en faveur du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd.