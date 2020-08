Madonna a 62 ans : la chanteuse prend la pose, aidée d'une béquille

Happy birthday Madonna ! Ce 16 août, il n'y a pas que Karine Le Marchand qui souffle ses bougies puisque la chanteuse également est à la fête. La star célèbre son anniversaire et elle a offert à ses milliers de fans de nouvelles photos d'elle. En revanche, elle semble encore avoir des problèmes de santé, en témoigne sa béquille.

Sur son compte, l'interprète des tubes Music, Hung Up, Frozen ou encore La Isla Bonita a dévoilé une flopée de photos d'elle, en robe blanche estivale, collier coloré autour du coup, un éventail dans une main et l'autre tenant solidement une béquille pour se déplacer. "Le visage d'un bitch au repos dont c'est l'anniversaire", a-t-elle commenté en légende de sa publication. Madonna traîne une béquille depuis quelques mois, malmenée par une sale blessure au genou dont elle s'est plainte plusieurs fois. Lors de sa dernière tournée, Madame X, elle avait ainsi provoqué la colère de ses fans en annulant diverses dates, parfois à la dernière minute à cause de son état... Depuis, elle se repose alors qu'elle a également affirmé avoir été affaiblie par le coronavirus.

Dans la story de son compte Instagram, Madonna a posté des photos de son lieu de villégiature où elle passe son anniversaire. On peut ainsi découvrir qu'elle est proche de la mer, au milieu des palmiers, avec une partie de ses enfants - son fils Rocco a lui fêté ses 20 ans le 11 août et n'est pas de la partie, tout comme sa soeur Lourdes, 23 ans - et son amoureux, le jeune Ahlamalik Williams.

Côté actualité, Madonna est heureuse de partager avec ses fans le remix de Levitating, le titre de Dua Lipa sur lequel elle a accepté de collaborer avec également Missy Elliott. "J'ai trouvé ça très, très inspirant de pouvoir travailler avec la diva en personne", a notamment déclaré la pop star Dua Lipa en interview avec Apple Music.