Maeva Anissa déçue par Cauet : "Il a fait l'aveugle alors que j'allais me faire virer de chez moi"

Maeva Anissa s'est fait très discrète à la télévision depuis la fin du Mag Mag de NRJ12 en 2018. Pourtant, l'ancienne compagne de Rohff a tenté de revenir sous le feu des projecteurs. Mais quand elle a demandé de l'aide, elle n'a rien reçu. Et ce n'était pas la première fois, une période difficile sur laquelle elle s'est confiée à l'occasion d'une interview pour Sam Zirah.

C'est dans La Méthode Cauet (TF1) que Maeva Anissa a été révélée au grand public, au début des années 2000. Elle était chargée de poser le fameux capteur au doigt des invités et travaillait donc avec Cauet et Cécile de Ménibus. Mais depuis cette collaboration, la belle brune n'est plus du tout en contact avec les présentateurs. Elle a même révélé qu'elle était déçue par l'homme de 49 ans. "Il ne m'a rien fait de mal, mais c'est vrai que je m'attendais à un moment donné, quand j'ai demandé à ce qu'on me tende la main, une perche, même un élastique, une corde. Quelque chose. Il a fait l'aveugle. Je suis revenue vers lui en 2012 pour lui dire que j'allais me faire virer de chez moi. J'avais des problèmes de loyer, j'étais dans un état pas possible. Et ce n'est pas dans ma nature d'aller faire des choses bizarres pour m'en sortir", a-t-elle tout d'abord confié. A l'époque, il était difficile pour elle de travailler car son fils Kaïs (13 ans, fruit de son ancienne relation avec Rohff) était petit et elle n'avait pas de quoi payer une nounou ou la crèche.

"En plus, je n'étais pas en très bons termes avec ma famille, donc je me suis retrouvée vraiment seule. J'ai demandé à Cauet de me tendre la main. Même si c'était pour servir le café à la prod', peu importe. Mais ça a été une catastrophe. Je préfère ne pas m'étaler. (...) Je m'en suis sortie toute seule ce n'est pas grave. Et il y a quatre cinq ans, je lui ai dit : 'Cauet, j'aimerais travailler avec toi.' Il ne m'avait pas répondu et j'avais parlé avec une journaliste qui m'avait dit : 'J'ai entendu dire que Cauet avait dit à Capucine que tu étais complètement folle.' Donc je lui ai envoyé un message, j'ai commencé à être méchante. Il m'a dit qu'il n'avait jamais dit ça", a-t-elle poursuivi. A l'époque, Capucine Anav et elle n'étaient pas en bons termes, elle pensait donc que sa rivale avait tenté de lui nuire. "Même dernièrement, il savait que je galérais. Il aurait pu me prendre à la radio. Il sait ce que je vaux", a-t-elle conclu.

Fort heureusement pour Maeva, la roue a tourné. Cyril Hanouna lui a tendu la main puisqu'en avril dernier, elle a rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste une fois par semaine.