Maëva Coucke ultra lookée pour son anniversaire : gros baisers à son chéri François Bonifaci, des Miss au rendez-vous

Le 6 novembre dernier, Maëva Coucke a organisé un événement très VIP au KUKU, un restaurant situé en plein coeur du 8e arrondissement de Paris. La jolie Miss France, élue en 2018, y a célébré ses 28 ans. Et pour l'occasion, elle était très bien entourée !

En effet, la rouquine avait convié ses copines reines de beauté, à savoir Amandine Petit et Clémence Botino. Mais ce n'est pas tout, Sylvie Tellier était elle aussi de la partie et, à en croire les photos disponibles dans notre diaporama, tout ce beau monde a passé un très bon moment à chanter, danser et rire autour d'un appétissant gâteau. L'animatrice et jeune maman Anaïs Grangerac a également fait le déplacement pour participer aux festivités.

Maëva Coucke inséparable de son beau François

Pour couronner le tout, Maëva Coucke a été gâtée par la présence de son chéri François Bonifaci avec qui elle est en couple depuis plusieurs mois et s'est même faussement mariée au cours de l'été. Les tourtereaux ont prouvé qu'ils filaient toujours le parfait amour, en dépit des critiques qui avaient pesé sur eux dès l'officialisation de leur couple, en échangeant de nombreux baisers devant les photographes de la soirée. Le charmant brun a par ailleurs été chargé de lui offrir son cadeau issu de la griffe RIMOWA, spécialisé en bagages.

Côté look, Maëva Coucke avait mis le paquet pour être la plus belle. Elle a fait confiance à la marque Nastraze pour l'habiller d'un top violet fabriqué à la main avec des strass de haute qualité et dont le prix avoisine les 300 euros. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agissait en réalité pas de l'anniversaire de la jeune femme ! En repostant des photos de la soirée sur son compte Instagram, elle a révélé avoir simplement mis beaucoup de temps à fêter ses 28 ans. "C'était un non-anniversaire puisque je suis née le 28 juin mais je ne l'avais pas célébré avec tous mes amis et c'est chose faite !! Je suis reconnaissante d'avoir toutes ces personnes autour de moi que j'aime très fort", a-t-elle écrit en légende.