Maeva Ghennam tombée enceinte : aveux inattendus et mystère autour de cette grossesse

La candidate des Marseillais, Maeva Ghennam, fait souvent parler d'elle pour ses coups de gueule, les polémiques dans lesquelles elle se trouve ou pour être la victime de personnes mal intentionnées. Mais là, elle a fait une annonce tout à fait inattendue. La brune a annoncé qu'elle était tombée enceinte. Sur Snapchat, alors qu'elle faisait la promotion d'un produit pour les cheveux, elle a raconté qu'elle avait perdu une bonne partie des siens et ce pour une raison très claire. "En fait j'étais tombée enceinte et les hormones ça m'a fait perdre les petits cheveux ici", a-t-elle lancé, comme ça, sans prévenir. Une prise de parole, réalisée ce jeudi 12 janvier, qui a eu de quoi choquer ses fans même si certains se doutaient de quelque chose. Il faut dire que l'ex de Greg Yega, qui a aussi été au coeur de rumeurs de couple avec le rappeur Maes, n'est pas du genre discrète. En effet, en mai dernier elle avait beaucoup fait parler d'elle en s'affichant sur les réseaux sociaux, et plus précisément Snapchat, avec un test de grossesse accompagné de la mention "A nous deux". Il s'était révélé finalement négatif. La question que tout le monde se pose est évidemment qu'en est-il de cette grossesse inattendue ? Pas de réponse de la principale intéressée qui n'a peut-être pas souhaité donner suite à cette aventure. Ou alors, cette grossesse n'a-t-elle pas pu aller plus loin ? Maeva Ghennam n'a pas hésité à faire savoir il y a quelques semaines qu'elle serait enchantée de devenir maman et avait même dévoilé que si elle avait une fille, elle s'appellerait Irina. Quant à ses amours, on n'en sait pas beaucoup plus puisqu'elle est très très discrète sur sa vie personnelle même si elle dévoile heure par heure sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait de ses moindres mouvements. Suspense donc... Pas sûr en tout cas que Booba lui aurait envoyé ses voeux. Le rappeur en guerre contre les influenceurs n'avait pas hésité il y a quelques mois à atomiser la star de télé-réalité et son bébé imaginaire : "À la personne qui aura le malheur de lui faire un enfant : l'enfant ressemblera à la personne de gauche à droite c'est une chambre à air ! #sachezle." Sympa !