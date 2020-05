Maeva Martinez a-t-elle triché dans Secret Story ? Ses révélations chocs

"C'est parti, je vais vous dire un grand secret que j'ai caché dans ma saison de Secret Story !" C'est ainsi que Maeva Martinez a entamé sa nouvelle vidéo postée sur YouTube. Souvenez-vous, en 2016, la belle brune débarquait dans la Maison des Secrets et débutait sa carrière à la télévision. À 24 ans, elle n'avait alors aucune idée de ce qui l'attendait pas la suite. Quatre ans ont passé depuis la diffusion de sa saison et Maeva Martinez a encore des révélations à faire. Ce mardi 19 mai 2020, elle a décidé de vider son sac une bonne fois pour toutes. "Je vais vous balancer tout ce que j'ai caché à la prod' et à pas mal de candidats", explique-t-elle.

Mais alors de quel secret parle-t-elle ? En sept semaines d'aventure, Maeva était pourtant une candidate assez discrète par rapport aux personnalités qui l'entouraient, telles que Sarah Lopez, Mélanie Dedigama ou encore son ex, Marvin. Mais en réalité, la jeune femme avait toutes les cartes en mains. En effet, après une sortie en urgence à l'hôpital, elle a pu découvrir tous les secrets des habitants. "Certains le savent déjà, j'ai quelques problèmes de transit. À l'époque, je n'avais pas de traitement et on mange très mal à Secret Story, j'ai pris 10 kg. Donc, tout était réuni pour que j'aie une très mauvaise digestion. Il y avait un médecin qui venait régulièrement et, à chaque fois, je lui demandais de me donner quelque chose. Mais c'était un vrai conn***, il en avait rien à faire de ce qu'on lui disait. Il s'est avéré qu'au bout de trois semaines, je n'en pouvais plus, j'avais un ventre de femme enceinte, tout le monde s'inquiétait pour moi, notamment Marvin."

Une infirmière m'a tout balancé

Inquiet pour sa belle, le candidat avait alors tout fait pour que la production la prenne en charge. Ses efforts auront payé puisque Maeva a par la suite été autorisée à consulter un médecin à l'hôpital de Saint-Denis. C'est à ce moment-là que tout a basculé. "Quand j'ai vu le médecin, la personne de la production qui m'accompagnait ne pouvait plus me suivre. Je me suis donc retrouvée seule dans une salle et une infirmière est venue me voir pour me balancer tous les Secrets de la Maison. Du coup, je savais que Marvin était en mission avec Sarah, je savais tout. J'étais choquée."

De retour dans le jeu, Maeva détenait alors un tout nouveau pouvoir qu'elle a partagé avec Marvin. "Quand je suis rentrée dans la Maison, je voyais tout le monde d'un autre oeil. J'ai fait comprendre à Marvin que j'avais un truc à lui dire parce que je ne pouvais pas tout garder pour moi. (...) Et ce con a essayé de me devancer, il a trouvé le secret de Thomas et il nous a trop cramés. De mon côté, j'ai trouvé celui d'Athénaïs, je suis allée la buzzer et on n'a jamais accepté mon buzz. On m'a convoquée pour me demander si je savais quelque chose. Je me suis retrouvée à ne pas avoir buzzé officiellement, et Marvin passait pour le roi qui trouvait tous les secrets grâce à moi, j'étais dégoûtée", se souvient-elle, désormais amusée.

Une fois éliminée, Maeva a continué de nier toute forme de triche. C'est donc avec un certain soulagement qu'elle se libère aujourd'hui de ce fardeau. "Si la production, vous voyez cette vidéo un jour, sachez que je vous ai menti !", conclut-elle.