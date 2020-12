Maeva Martinez trop refaite et méconnaissable ? Sa réponse cash aux critiques

Depuis sa participation à Secret Story en 2016, Maeva Martinez a bien changé. La pulpeuse jeune femme (qui est enceinte de son premier enfant) est même devenue une adepte de la chirurgie esthétique. Rhinoplastie, augmentation mammaire, liposuccion du ventre et injections aux lèvres, l'ex de Marvin Tillier ne s'est privée de rien pour gommer ses complexes. Des choix de vie qui lui valent régulièrement des critiques sur son physique. Et, dès que l'occasion se présente, Maeva Martinez se plaît à répondre aux messages les plus virulents. Comme ce samedi 19 décembre 2020.

Sur Snapchat, elle a partagé un commentaire désobligeant qu'elle a récemment reçu d'une internaute. "Ohlala je suis tellement choquée. T'étais tellement belle avant... Et là on dirait un trans... Quel gâchis. Quel dommage ! On ne te reconnaît même plus c'est juste horrible !", lui a-t-on adressé, avec élégance. Pas question alors pour la future maman de se laisser faire, elle qui a réagi dans la foulée. "Encore une ! Et dire que c'est un compte de femme, une maman, une adulte ! Donc normalement, réfléchie, intelligente, empathique et consciente. Comme quoi les critiques méchantes, mesquines et malveillantes ne viennent pas des 'jeunes' des réseaux. (...) Et c'est nous, influenceurs qui donnons le mauvais exemple à vos enfants sur les réseaux ? C'est si triste et si pitoyable", a-t-elle regretté.

Maeva Martinez a conclu son intervention en interpellant directement son détracteur, de manière très cash : "Merci pour cette critique. Je pars maintenant pleurer dans mon lit et me taillader les veines car je prends conscience de ma grande laideur. Qui elle n'est qu'égale à ta laideur intérieure... Je plaisante évidemment, je me torche sur ton message." Un sens de la répartie qui devrait réussir à faire taire les mauvaises langues...