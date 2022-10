Magali Ripoll : Ses confidences sur le secret le mieux gardé de N'oubliez pas les paroles

Voilà déjà presque 15 ans que Magali Ripoll endosse le rôle de choriste dans N'oubliez pas les paroles. Et en autant d'années, la chanteuse a forcément beaucoup d'anecdotes en tête. Mais surtout, elle est l'une des seules membres de l'équipe à connaître le secret le plus gardé de l'émission. À savoir, le visage de Cruella, la voix-off du jeu de France 2. C'est une certaine Gaëlle Leroy qui se cache derrière ce personnage, lequel n'est jamais visible à l'écran, ni détectable en coulisses.

C'est ce qu'a révélé Magali Ripoll lors d'une interview pour Voici parue ce jeudi 20 octobre. "Il y a un truc très drôle et ça concerne Cruella. La grande majorité des gens qui travaillant sur N'oubliez pas les paroles, qui sont vraiment sur le plateau comme le service de sécurité, les hôtesses d'accueil et du public, ne savent pas qui elle est ! Personne ne sait qui c'est. C'est génial !", a-t-elle lâché, bien heureuse que le mystère plane toujours après autant d'années. Et de continuer : "Même les maestros ne savent pas qui elle est ! Elle n'est déjà pas visible sur le plateau, mais dans un endroit spécial pour travailler."

Ainsi, Cruella a la possibilité de se balader comme elle le veut et même de croiser tout le monde "dans un couloir pour aller à la cantine" sans que personne ne la reconnaisse. "On refuse aux candidats de la voir mais finalement personne ne le demande vraiment. Le public et les danseurs qui mettent l'ambiance sur le plateau ne savent également pas qui elle est", a encore confié celle qui a une hygiène de vie très stricte. Magali Ripoll a ensuite bien voulu livré des indices sur l'apparence de Cruella. Avec humour bien sûr. "Elle est horrible et pleine de poils. Et les dents qui traînent par terre, c'est immonde. Ce qui est rigolo, c'est que ce n'est pas du tout le cas ! J'espère qu'un jour, ce sera révélé !", a-t-elle conclu.

Magali Ripoll a en tout cas bien l'intention de rester dans les parages et continuer de guider les candidats de N'oubliez pas les paroles tant que cela lui plaît encore. "Je me connais et si je me sens enfermée, je me sauve direct. Je n'ai pas choisi d'être artiste pour être enfermée. On collabore avec des personnes qui ont la même mentalité que nous et ça se passe très bien", a-t-elle expliqué à nos confrères.