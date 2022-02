Maïtena Biraben a quitté un plateau pour prendre un verre de whisky : son anecdote douloureuse

Le 8 mars 2022, l'émission La Maison des maternelles fêtera ses 20 ans d'existence, sur France 2. Pour l'occasion, toutes les présentatrices de l'émission feront leur retour, parmi lesquelles Maïtena Biraben. Interrogée par TV Grandes Chaînes avec l'actuelle animatrice Agathe Lecaron, la présentatrice de 54 ans s'est remémorée les bons, comme les mauvais moments.

La charmante blonde a eu l'honneur d'être aux commandes du programme, baptisé Les Maternelles et diffusé sur France 5 à l'époque, de 2001 à 2004. Pourtant, quand on le lui a proposé, elle était "moyennement excitée". Elle n'avait pas compris le concept, car elle pensait qu'il s'agissait d'une émission pour les enfants. Mais elle a vite compris qu'en réalité, elle était dédiée aux futurs et jeunes parents et qu'elle avait pour but de leur venir en aide à travers des conseils d'experts et des témoignages. "C'est un bijou dans ma vie, l'une des plus belles choses qui me soient arrivées à la télé. A l'époque, j'élevais seule mon petit garçon, c'était très difficile. Alors j'étais heureuse d'avoir tous les jours à ma disposition les meilleurs spécialistes", a confié la maman de Gabriel (né de son union avec Pierre Clément) et de Lucas (né en 1996 d'un précédent mariage).

La Maison des maternelles a rapidement fait mouche auprès du public, notamment car l'équipe n'hésitait pas à évoquer de nombreux sujets tabous tels que les violences obstétricales, la sexualité pendant la grossesse ou le déni de grossesse. Certains étaient forts émotionnellement pour Maïtena Biraben qui se souvient de chaque témoignage, dont un qu'elle a évoqué et qui concerne une femme qui a accouché d'un bébé mort. "Elle m'avait dit : 'Ils m'ont apporté mon bébé. Et vous savez dans quoi ils l'avaient mis ? Dans une boîte à chaussures...'", s'est-elle souvenue.

Dans certains cas, mieux valait être forte afin d'affronter certains témoignages. Mais l'ancienne présentatrice de Canal+ ne le cache pas, elle a parfois dû quitter le plateau afin de ne pas craquer. "Lors d'une autre émission, on devait aborder le thème des mères adolescentes avec deux filles sur le plateau. Etre mère à 14 ans, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. C'est d'une grande violence de voir l'enfance s'arrêter d'un coup. Pendant la diffusion d'un sujet, j'ai dû sortir quelques instants boire un verre de whisky pour réussir à leur donner la parole, tellement c'était dur", a-t-elle admis auprès de nos confrères. Mais le jeu en valait la chandelle.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 28 février 2022.