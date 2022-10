Malik Bentalha et ses "35 kilos" en moins : "Je suis un hamster", le secret qui se cachait derrière sa perte de poids

C'est un rêve de gosse qu'a réalisé Malik Bentalha. À 33 ans, il a coréalisé - avec Ludovic Colbeau-Justin - une comédie d'aventures qui rend hommage aux films qui ont bercé son enfance, tels que Indiana Jones et les Goonies : le long métrage Jack Mimoun et les Secrets de Val Verde qui sort ce mercredi 12 octobre au cinéma. Un beau chemin parcouru par ce natif de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard qui s'est fait connaître du grand public grâce au Jamel Comedy Club. Avant de devenir ce trentenaire fringant, le jeune homme est passé par de nombreuses étapes, notamment une transformation physique.

En interview pour Télé Star en 2020, Malik Bentalha avait fait des confidences sur son corps et plus précisément sa mauvaise hygiène de vie qu'il a réussi à jeter aux oubliettes. "Depuis septembre, j'ai dû perdre 35 kilos grâce au sport. Je cours, je suis un hamster. Je suis excessif et acharné", a expliqué dans un premier temps l'humoriste. "Je sentais un malaise quand j'arrivais sur scène. J'ai toujours eu des problèmes de poids, depuis tout petit. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Ma drogue, en revanche, a toujours été la bouffe et je gère mal. Je suis un pop-corn. Dès que je ne suis pas bien, je mange", a-t-il ajouté.

Un défaut qui n'est pas le seul fait d'un manque de rigueur mais qui s'explique aussi par son rythme de vie, comme il l'avait raconté la même année sur les ondes de RTL : "D'autant plus qu'on sort de scène généralement à 23h, on a faim et c'est les pires horaires pour pouvoir aller dîner. À 23h30, c'est infernal. On dort mal, on ne digère pas. Là, je veux faire attention par respect pour le public et puis même après, quand on se voit à la télé, on se dit : 'Non, mais attends c'est moi, ça ?' C'est là qu'on prend conscience de la gravité."

Deux ans plus tard, Malik Bentalha affiche une silhouette un peu plus carrée que celle qu'on a pu voir en 2020, ce qui sied à son personnage d'aventurier baroudeur - mais pas trop !