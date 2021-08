Malika Ménard : Elle a été en couple avec l'ex-mari d'Emmanuelle Béart

Malgré leur séparation, Michael Cohen est toujours proche d'Emmanuelle Béart. D'ailleurs, il n'hésite jamais à faire son éloge et à la remercier. "Cette relation de respect, d'amitié et de tendresse que nous avons est une des plus belles que j'ai eues dans ma vie. Elle est ma plus belle histoire d'amour quand on était ensemble. Elle reste ma plus belle histoire d'amour après", confiait-il lors d'un entretien à Gala en novembre 2019.

Après cette parenthèse, Malika Ménard a retrouvé l'amour dans les bras d'Ycare, dont elle finira par se séparer en 2019. Ensuite, la belle tombe amoureuse de Christophe Juville, un restaurateur. Là aussi, l'histoire ne dure pas. Aujourd'hui, la journaliste est célibataire.

Pour la 32e saison de cette célèbre émission, elle sera accompagnée de l'ancienne championne de planche à voile Nathalie Simon, l'animatrice Eglantine Emeyé, le mannequin Baptiste Giabiconi, l'entrepreneur Franky Zapata et du danseur Brahim Zaibat. L'équipe tentera de récolter un maximum d'argent pour l'association CerHom, qui vient en aide aux hommes et femmes atteints d'un cancer.