Malika Ménard, Liane Foly, Pierre-Jean Chalençon... les VIP savourent Charlie et la chocolaterie

Qui n'a jamais rêvé de se retrouver dans le monde féérique et gourmand de Willy Wonka, célèbre artisan chocolatier né de l'imaginaire de Roald Dahl ? Petits et grands sont conviés à découvrir sur scène, au Théâtre du Gymnase dans le 10e arrondissement de Paris, la comédie musicale Charlie et la chocolaterie.

Vendredi 5 novembre, une soirée de gala en présence de la presse et des VIP avait lieu au théâtre. Sur le photocall de la soirée, on a pu voir défiler de nombreuses personnalités comme l'ancienne Miss France Malika Ménard, qui avait opté pour un maquillage prononcé mettant en valeur ses yeux, la chanteuse Liane Foly, le collectionneur et star du petit écran Pierre-Jean Chalençon qui a fait le show devant les photographes ou encore Brahim Zaibat et Katrina Patchett, Charlotte Namura et son mari Jean-Luc Guizonne, Anne Richard, Nicole Calfan, Christelle Chollet, Bernard Menez...

La comédie musicale Charlie et la Chocolaterie, qui a été créée pour la première fois dans le West-End de Londres en 2013 où elle est restée plus de trois ans à l'affiche, avant de revenir dans une nouvelle version à Broadway en 2017, a désormais droit à une adaptation française dont la mise en scène est signée Philippe Hersen. Parmi les autres VIP qui ont pu découvrir le spectacle, citons aussi Gilles Verdez, Maxime Guény, Christophe Carrière, Charlotte Bermond, Naela Savidan ou encore Alex Roussiaux, Maxime Van Laer, David Lantin...

Le spectacle, de 2H30 avec un entracte, promet aux spectateurs de passer un bon moment grâce à de beaux décors (il vaut mieux toutefois éviter les deux premiers rangs, où l'on se prend de la fausse fumée en plein dans le visage), des effets visuels projetés sur grand écran - superbes au début et un poil moins performants dans la deuxième partie, une fois arrivé dans la très colorée chocolaterie - et une véritable énergie sur scène de la part de la troupe. Ceux qui avait succombé au Charlie et la chocolaterie de Tim Burton retrouveront avec plaisir de nombreuses références visuelles au film.