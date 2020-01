Malika Ménard : Nue dans son bain, l'ancienne Miss fait grimper la température

En ce début d'année 2020, Malika Ménard, ancienne Miss France 2010 se la coule douce à Marrakech. Un repos bien mérité après une année chargée. Car même si elle n'est plus reine de beauté, la jolie brune continue de voyager, pour des projets personnels ou professionnels. Mercredi 8 janvier 2020, elle a d'ailleurs posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. Au summum du glamour, Malika Ménard dévoile une photo sensuelle comme elle n'en a pourtant pas l'habitude...

C'est sur son compte Instagram que la jeune femme a surpris ses abonnés. Prenant la pose dans une salle de bain en marbre, l'ex-Miss profite d'une "soirée mousse" comme elle l'indique en légende. Nue sous la mousse dans la baignoire, Malika Ménard offre un regard de braise à ses 353 000 abonnés. Évidemment, la photo n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux fans... d'ailleurs le post a été "liké" plus de 15 900 fois et plus de 300 personnes se sont empressées de louer la beauté de la Normande.