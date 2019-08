Malika Ménard en Grèce : bikini, bronzette et... grosse gamelle dans les vagues

Après Barcelone, Séville et Los Angeles avec ses copines Iris Mittenaere et Chloé Mortaud, direction la Grèce et l'île de Tinos pour Malika Ménard. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Miss France 2010 ne partage pas seulement ses plus beaux looks et ses meilleures poses sur Instagram. Ce 27 août 2019, la jolie brune de 32 ans a fait preuve d'autodérision en publiant une vidéo qui n'est pas des plus flatteuses...