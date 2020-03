Malika Ménard sublime et décolletée face à Inès Vandamme et son compagnon

Le 2 mars 2020 était une date importante pour Nabilla Benattia. Hier soir, le coup d'envoi de la télé-réalité Love Island a été donné sur Amazon Prime. Un programme animé par l'épouse de Thomas Vergara, actuellement en Afrique du Sud avec sa petite famille pour les besoins du tournage. À cette occasion, le diffuseur a organisé une soirée de lancement au Pavillon Étoile, à Paris.

Malika Ménard (Miss France 2010) a fait le déplacement pour découvrir les premières images de Love Island, ainsi que les premiers pas d'animatrice de la maman de Milann (4 mois). Avant cela, elle a fait crépiter les flashs des photographes et a ébloui avec sa tenue décontractée et sexy. La belle brune de 32 ans portait un pantalon et une veste qui laissait entrevoir un crop top. Inès Vandamme, révélée au grand public dans la dernière saison de Danse avec les stars, avait aussi fait le déplacement. Elle était accompagnée de son compagnon Gaël Laudet.

Un autre danseur a aussi posé avant de profiter de la soirée : Brahim Zaibat. La chanteuse Ruby Nikara, l'acteur de Demain nous appartient Théo Cosset (Arthur dans la série de TF1), l'actrice Delphine Zentout, Cyril Lecomte (récemment vu dans la série Olivia sur TF1), Magali Berdah, Laurent Amar et les journalistes Shana Delacroix, Gilles Ganzmann et Trina Mac-Dinh ont aussi répondu présent.

L'équipe Amazon Prime Vidéo France, constituée d'Hugo Moura, Clémence Vogt, Isabelle Bertrand (directrice du Contenu Amazon Prime Video France) et Kevin Zerd, a également accueilli les candidats de télé-réalité Jaja (Jawad Moussaoui) et Melanight (Mélanie Amar).

Love Island sera diffusée du lundi au samedi durant un mois, sur Amazon Prime. Le principe ? Des célibataires se sont envolés pour l'Afrique du Sud dans l'espoir de trouver l'amour. La particularité du programme est qu'il est interactif. Les spectateurs vont en effet pouvoir prendre certaines décisions grâce à la "Love Island France App", disponible gratuitement sur tous les stores. Ils pourront par exemple choisir les candidats qui partiront en rendez-vous ensemble.