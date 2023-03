Mallaury Nataf a perdu la garde de ses 3 enfants, confessions brutales : "Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont devenus"

Interviewée par les journalistes du Parisien en 2019, Mallaury Nataf avait fait de tristes révélations au sujet de ses enfants : Rafaël né en 1998, Angeline née en 2001 et Shiloh né en juillet 2009 (fruit de son union avec Éric Gabay, son troisième époux, ex-réalisateur d'Europe 1). Ayant connu une situation particulièrement précaire et étant même devenue SDF, l'ancienne star de la série Le Miel et les abeilles avait perdu la garde de ses enfants. Positive, elle gardait néanmoins "encore un petit espoir de retrouver Shiloh". En revanche, elle ne pensait pas reprendre contact avec ses deux aînés : "Je ne veux pas trop en parler mais je ne reverrai plus mes deux aînés (...) Je ne suis pas d'accord avec l'éducation qu'ils ont reçue depuis six ans et demi, avec ce qu'ils sont devenus, et je ne transige pas avec ça".

Pour rappel, l'actrice avait lancé un appel à l'aide en 2012 auprès du Parisien et avait expliqué que ses enfants lui avaient été retirés par l'aide sociale à l'enfance pour être placés chez leurs pères respectifs. Un an plus tard, ce même journal avait révélé dans un article que la comédienne avait été retrouvée en train de dormir dans la rue le 7 octobre 2012 avec son fils Shiloh, alors âgé de 3 ans. Sa garde lui avait alors été à nouveau retirée et le petit garçon avait cette fois été placé auprès des services d'aide à l'enfance.

J'ai perdu mon innocence

En 2019, Mallaury Nataf a finalement fait son retour à la télévision, après treize ans d'absence dans la série Les Mystères de l'amour. Elle y a interprété le rôle de Lola Garnier. Interviewée par Voici, elle confiait être encore malgré tout dans une situation très précaire. "Je ne suis plus du tout la même personne. Et j'ai perdu des choses en route. J'ai perdu mon innocence. Ce qui est très grave. J'étais la meuf candide du groupe, spontanée et joyeuse. Mais je suis devenue imbattable, mais pas pour mon plus grand plaisir", indiquait-elle.

Finalement en janvier 2022, un ancien candidat de Pékin Express avait diffusé des images de la comédienne à la rue. On espère que depuis, Mallaury Nataf a remonté la pente et a trouvé une situation plus stable.