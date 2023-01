"Dans sa tête, c'est assez compliqué" : Mallaury Nataf toujours SDF, les dernières nouvelles préoccupantes

À la fin de l'année 2020, il était révélé que Mallaury Nataf était redevenue SDF depuis plusieurs mois. Une situation qui s'était plus tard confirmée au début de l'année 2022 lorsque des vidéos très inquiétantes de la comédienne avaient été relayées. Elle y apparaissait dans un état incohérent tout en proférant des insultes à la volée. Et malheureusement, ses proches n'ont pas de bonnes nouvelles à annoncer. Il n'en ont même pas du tout.



Invité de l'émission Chez Jordan lundi 23 janvier, Jacky a avoué ne pas savoir comment elle se portait. "Alors je l'ai revue il y a quelque temps parce qu'elle jouait dans Les Mystères de l'amour mais depuis un an, je n'ai pas de nouvelles". Il faut dire que Mallaury Nataf n'a pas l'air de vouloir obtenir de l'aide de son entourage. "Elle a un tempérament particulier", a souligné l'ancienne figure du Club Dorothée qui ne se serait jamais imaginé un tel destin pour elle. "Je ne m'attendais pas à ça. Parce que là, c'est le pire du pire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se retrouve SDF", a-t-il confié à Jordan de Luxe.

Elle ne veut pas qu'on l'aide

Tous ont essayé d'approcher Mallaury Nataf dans l'idée de la sortir de la rue mais en vain. "Dans sa tête, c'est assez compliqué. Elle ne veut pas qu'on l'aide. On a tenté, moi, enfin tous les gens d'AB Productions... On est une famille quoi. Mais j'ai senti ça, elle ne veut pas", a regretté Jacky. Le producteur Jean-Luc Azoulay, qui l'a révélée au grand public dans la série Le Miel et les abeilles en 1992, lui avait par exemple redonné une chance de travailler en 2019 en l'invitant à rejoindre le casting des Mystères de l'amour (pour incarner Lola, la cousine d'Hélène). Pendant huit mois, Mallaury avait alors bien tenu le cap, jusqu'à la rechute : "Il l'a reprise dans Les Mystères de l'amour et elle est repartie..."

Rappelons que la comédienne est devenue sans domicile fixe pour la première fois en 2011. Depuis, elle n'aurait pas revu ses trois enfants dont la garde lui a été retirée, Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd'hui de 24 ans, 22 ans et 12 ans).