"Je n'en parle plus !" : Jacky revient sur sa "bourde" concernant la vie privée de Dorothée

Voilà de nombreuses années que Jacky et Dorothée sont de grands amis. Membre de la fameuse troupe du Club Dorothée durant les années 1990, l'animateur star a toujours eu des liens privilégiés avec la chanteuse. Plus de trente ans plus tard, les deux acolytes s'entendent toujours à merveille, à ceci près que Jacky a récemment fait une grosse boulette...

Très discrète dans les médias, Dorothée n'évoque jamais sa vie privée. Malheureusement son récent remariage a été dévoilé par maladresse par son fidèle ami. Invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan ce lundi 23 janvier 2023, Jacky a avoué s'être fait tirer les oreilles suite à cette révélation. "Je n'en parle plus ! Sans commentaires !", a lancé l'animateur de 74 ans lorsque Jordan De Luxe a tenté de le questionner sur ce fameux remariage. "Ah, vous avez eu des emmerdes... vous regrettez d'avoir dit ça ?", s'étonne alors le présentateur. À demi-mots, Jacky confirme alors qu'il n'aurait jamais dû en parler publiquement. "Oui, je regrette d'avoir dit ça, j'ai fait une bourde... C'est venu dans la conversation comme ça mais bon, bref, je n'en parle plus !", a-t-il ajouté, catégorique.

La vie privée reste privée

Par respect, Jordan De Luxe n'a dont pas insisté sur le sujet. Néanmoins, il a tout de même voulu s'assurer que les deux amis étaient toujours en bons termes. "Elle vous a pardonné quand même ou ça a été compliqué ?", a-t-il voulu savoir. Une question à laquelle Jacky a immédiatement répondu, bien décidé à rassurer leurs fans. "Oui elle m'a pardonné, ça n'a pas été compliqué mais voilà, ça nous regarde, que tous les deux", a-t-il lâché en souriant.

Il faut dire que Jacky lui-même est extrêmement discret concernant sa propre vie personnelle. D'ailleurs, il n'a pas non plus souhaité l'évoquer durant cette interview. "La vie privée reste privée. Je n'ai jamais rien dit depuis que je fais de la télé, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais en parler...", a-t-il expliqué à Jordan De Luxe. S'il est connu que l'animateur a deux filles, on ne sait en revanche rien du tout sur leur maman. "J'ai deux filles, je ne les ai pas faites moi-même ! Je ne dirai rien là-dessus, ce n'est pas la peine", a-t-il conclu. Voilà qui a le mérite d'être très clair !