Mallaury Nataf "dans la rue" : les dernières nouvelles peu rassurantes de la comédienne

Ce sont des vidéos très inquiétantes de Mallaury Nataf qui ont été relayées au mois de janvier 2022. La comédienne révélée dans la série Le Miel et les abeilles en 1992 apparaissait dans un état incohérent tout en assénant des insultes à tout va. D'après l'ancien candidat de Pékin Express, Mehdi, qui la filmait, il ne faisait alors aucun doute qu'elle soit retournée vivre dans la rue. Un triste constat qu'a pu confirmer Jean-Luc Azoulay lors d'une interview avec Toute la télé parue le 3 juillet 2022.

"Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Beaucoup de gens l'ont croisée dans la rue. On a essayé de la rappeler, de la revoir. Pour l'instant, elle est bien dans la rue. On va voir", a-t-il déclaré. Pour le producteur des Mystères de l'amour qui avait offert un rôle à Mallaury Nataf en 2019 dans la série, il s'agit là d'un air de déjà vu. "L'autre fois, elle avait fait ça et au bout de quelques années, elle m'avait appelé en me disant : 'Finalement, je veux revenir'. Peut-être qu'elle va me rappeler un jour en me disant : 'Finalement, je veux revenir'...", envisage-t-il.

Déjà en 2020, Jean-Luc Azoulay n'était déjà pas surpris par la situation de SDF de son ancienne comédienne. "Pendant les huit mois où Mallaury a incarné le personnage de Lola dans Les Mystères de l'amour, nous avons eu l'occasion de beaucoup parler. Elle évoquait ses années de rupture avec la société comme une expérience artistique formidable. Mallaury est une artiste. Qu'elle soit de nouveau dans la rue explique peut-être qu'elle a eu envie d'y retourner, tout simplement. C'est une mystique qui est persuadée qu'elle a une mission sur terre. Peut-être après tout pense-t-elle que c'est dans la rue qu'elle l'exerce le mieux", estimait-il auprès de Closer.

C'est en 2011 que Mallaury Nataf aurait découvert la rue pour la première fois. Depuis, cette période, l'actrice n'aurait pas revu ses trois enfants, dont la garde lui a été retirée, Rafaël, Angeline et Shiloh (respectivement âgés aujourd'hui de 24 ans, 22 ans et 12 ans).