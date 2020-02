Mallory (Top Chef), aveugle d'un oeil : "La personne n'a pas fait exprès"

Mallory Gabsi est l'un des quinze candidats de Top Chef 2020. Le jeune homme de 22 ans qui a intégré la brigade d'Hélène Darroze a été victime il y a quelques années d'un accident qui lui a valu de devenir aveugle d'un oeil. Pour le site TVMag, le chef de partie tournant a raconté dans les détails ce qu'il s'était passé et a fait savoir qu'il espérait bien retrouver la vue un jour.

Comme Mallory l'a déjà révélé dans son portrait, c'est lors d'une séance de bizutage que l'incident a eu lieu. À la fin de son stage dans un restaurant, ses collègues ont voulu le "baptiser" et ça a mal tourné : "Ils m'ont jeté des oeufs, de la farine, du lait. Après ça, un des gars a vu derrière lui un seau avec de l'eau et me l'a lancé au visage. Sauf que le seau contenait du décapant industriel pour nettoyer les fours. C'est comme ça que j'ai perdu la vue." Un produit présent en cuisine, car le restaurant allait fermer pendant une semaine et que l'établissement était en plein nettoyage.

Deux mois après cet événement, Mallory apprend qu'il sera aveugle d'un oeil. "J'ai appris à vivre comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a pire dans la vie. Des gens qui n'ont rien à manger par exemple...", relativise-t-il. Optimiste, le jeune homme espère "recouvrir (sic) la vue". Il explique : "La médecine pour les yeux fait beaucoup de progrès. Dans dix ou 15 ans peut-être... J'y crois toujours et les médecins sont confiants." Lors de ce bel entretien, Mallory a également déclaré ne jamais avoir voulu "d'oeil de verre".

Le jeune homme a fait savoir qu'il n'avait plus de contact avec celui qui est à l'origine de ce drame, et qu'il lui en voulait "sans vraiment lui en vouloir ". Et de poursuivre : "La personne qui m'a jeté ça dans l'oeil ne l'a pas fait exprès."