Mandy Moore enceinte : à l'honneur pour "This Is Us", elle affiche son baby bump

Tout sourit à Mandy Moore en cette fin d'année. Le 15 novembre 2020, l'actrice américaine a été mise à l'honneur lors de la cérémonie des People's Choice Awards organisée à Los Angeles. La jolie brune a en effet reçu un prix pour son rôle de Rebecca Pearson dans la série à succès This Is Us, dont la saison 5 est actuellement diffusée en France, sur Canal+. L'occasion pour celle qui attend son premier enfant de fièrement afficher son ventre arrondi.

"Partager l'histoire de Rebecca continue d'être le point culminant de ma carrière, Mandy Moore a-t-elle déclaré dimanche, en recevant son prix. Et bien sûr, à mon équipe dans This Is Us, qui travaille inlassablement pour donner vie à cette série, je suis si fière de travailler avec vous tous. Vous faites partie des meilleurs de cette industrie. A l'amour de ma vie Taylor, je suis si impatiente de mettre au monde ce petit garçon avec toi !" En septembre dernier, l'actrice de 36 ans a annoncé l'arrivée de son premier enfant, près de deux ans après son mariage avec le musicien Taylor Goldsmith. Le couple, qui se fréquente depuis 2015, attend la naissance pour le début d'année prochaine.

Le 13 novembre dernier, dans l'émission Today Show, Mandy Moore s'est confiée sur cette première grossesse : "Jouer la matriarche d'une famille depuis cinq ans et voir les enfants à différents chapitres et différentes étapes, j'ai le sentiment d'être autant pseudo-préparée que possible, la star a-t-elle expliqué. J'ai eu des bébés, des enfants en bas âge et des enfants adultes [dans la série, NDLR], donc j'ai eu un bon aperçu."