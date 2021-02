Mandy Moore maman : la star de This is us a accouché, photo du bébé

Mandy Moore a accouché ! L'actrice de This is us et son mari Taylor Goldsmith ont accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon prénommé August Harrison. "Gus est arrivé. Notre doux garçon, August Harrison Goldsmith, a été ponctuel et est arrivé pile au moment de la date d'accouchement prévue, pour le plaisir de ses parents", a écrit l'actrice sur Instagram, le mardi 23 février 2021 au soir.

Mandy Moore, 36 ans, a publié une belle photo du petit garçon, dans une grenouillère bleu clair. "On était préparés à tomber amoureux dans toute sortes de façons, mais ça dépasse complètement tout ce qu'on avait imaginé", a souligné l'actrice américaine sur le réseau social.