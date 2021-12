Manolo Santana : Mort du célèbre joueur de tennis espagnol, Rafael Nadal et Novak Djokovic dévastés

Durant sa carrière, entre 1958 et 1979, Manuel, ou "Manolo" son diminutif, Santana a remporté quatre titres du Grand Chelem, deux fois Roland-Garros en 1961 et 1964, une fois l'US Open en 1965 et une fois Wimbledon en 1966. Il a ensuite été capitaine de l'équipe d'Espagne en Coupe Davis entre 1980 et 1985, puis entre 1995 et 1999. Président puis président d'honneur du Masters 1000 de Madrid, Manolo Santana a donné son nom au court central de la Caja Magica, le stade de tennis de la capitale espagnole.

Le sportif a eu une vie sentimentale également bien remplie puisqu'il a eu 5 enfants et a été marié à 4 reprises. Avec María Fernanda González-Dopeso, il a eu 4 enfants, (Manuel, Beatriz, Borja et Bárbara). Le couple s'est séparé en 1980, juste avant qu'il ne refasse sa vie avec la journaliste Mila Ximénez, avec qui il a eu une fille, Alba. Par la suite, il a été marié à deux autres femmes, Otti Glanzelius et Claudia Rodriguez.