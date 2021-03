Manon Marsault en larmes : Gros souci avec son très luxueux cadeau d'anniversaire

Le 4 mars 2021, Manon Marsault fêtait ses 32 ans. Une journée que la candidate des Marseillais (W9) n'oubliera jamais. Son mari Julien Tanti lui a fait un luxueux cadeau qui l'a laissée sous le choc comme elle l'a dévoilé sur Snapchat.

Depuis plusieurs jours, les candidats des Marseillais sont secoués par la fameuse affaire de sorcellerie qui entoure Carla Moreau, et à priori une autre participante. Le 2 mars, leur agent Magali Berdah avait révélé que tous étaient traumatisés et peinés. Mais certains ont mis leur peine de côté pour célébrer l'anniversaire de Manon Marsault jeudi. Au programme : une journée à bord d'un bateau (où Maeva Ghennam, Milla Jasmine et elle en ont profité pour se moquer de la fiancée de Kevin Guedj) avant une soirée chez les Tanti. Mais avant de retourner chez elle, Manon Marsault a eu une énorme surprise.

Julien Tanti lui a annoncé qu'il allait lui offrir son cadeau. Tous les invités et le couple étaient dans la rue, face à un camion. La maman de Tiago (2 ans) et Angelina (6 mois) ne comprenait pas ce qu'il se passait. Et elle n'en a pas cru ses yeux lorsque que l'arrière du véhicule a été ouvert et qu'elle a découvert une Lamborghini Aventador SV de couleur jaune. Comme on a pu le voir sur les comptes Snapchat de Maeva Ghennam ou Milla Jasmine, elle a eu bien du mal à contenir ses larmes quand elle a enfin compris qu'il s'agissait de son cadeau d'anniversaire d'une valeur de plus de 300 000 euros (392 600 euros précisément selon le site Automobile Magazine).

Bien évidemment, Manon Marsault n'a pas tardé à essayer son nouveau joujou. Et elle a noté un petit problème. "Jai un gros souci. Les sièges ne sont pas automatiques du coup, je ne peux pas les lever, je suis trop petite et je ne vois pas la route. Il faut que tu ailles m'acheter un siège auto. Il faut un sur-éleveveur, je ne peux pas la conduire", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite révélé que c'était son rêve d'avoir cette voiture : "Je ne m'y attendais pas, c'est plus que mon rêve. Je m'attendais à un sac à main et j'aurais été très contente si ça avait été ça." Un beau lot de consolation !