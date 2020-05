Manon Marsault enceinte et excédée : " Ça ne va pas du tout"

Manon Marsault craque ! Confinée avec son mari Julien Tanti et son fils Tiago (1 an et demi), la jeune femme de 31 ans vit une seconde grossesse particulièrement compliquée. Le 1er mai 2020, elle a confié sur Snapchat : "Avant-hier ça n'allait pas trop, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. J'en ai marre," a-t-elle expliqué, visiblement fatiguée. "Je ne dors plus ou par segments. C'est horrible. Déjà, je m'endors tard. En plus de ça, toutes les heures, je me lève pour faire pipi. Quand t'es enceinte, t'as tout le temps envie de faire pipi, c'est horrible."

Et ce n'est pas tout, la jeune maman enceinte de 4 mois révèle être non seulement épuisée physiquement mais aussi nerveusement. Accaparée par son fils, la maman n'a pas une minute à elle et révèle se sentir au plus mal. "Mon fils ne veut plus de gigoteuse, donc je lui remets sa couverture toutes les deux heures. Mon fils faisait ses nuits et là il me redemande un biberon vers 5h30-6h. J'ai dû me lever 7 fois en six heures. Ce matin, je me suis effondrée en larmes pour rien. (...) Quand je changeais la couche de Tiago, il s'est mis à hurler. De le voir juste pleurer pour une couche, j'ai pleuré. Je n'ai pas supporté son caprice. Et j'ai mal partout, je ne comprends pas. Je me sens compressée, c'est pire que des crampes", a-t-elle raconté.

Une période pas forcément facile pour le couple qui est également très angoissé par la pandémie de coronavirus. Quelques jours après le début du confinement, Manon avait révélé sur Snapchat que son couple était sous tension et qu'avec son mari, ils faisaient même des crises d'angoisses : "J'ai peur. Hier soir, j'ai fait une crise d'angoisse pour la première fois de ma vie. Julien en fait parfois, parce que c'est quelqu'un de très anxieux et hypocondriaque." Une période stressante qui ne sera bientôt, on l'espère, plus qu'un mauvais souvenir.