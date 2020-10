Manon Marsault : Fatiguée de son acné, elle envisage un traitement lourd

Heureuse maman de Tiago (2 ans) et d'Angelina (1 mois), Manon Marsault se remet peu à peu de son accouchement mais garde des séquelles de sa grossesse. Fatiguée de devoir lutter encore contre l'acné à 31 ans, la jeune femme a confié sur Snapchat avoir de nombreux boutons sur le visage. Une acné hormonale dont la femme de Julien Tanti a beaucoup de mal à guérir. Interrogée par un follower sur Instagram sur les meilleurs traitements et routines pour lutter les comédons et l'acné, l'ancienne candidate des Marseillais VS Le reste du monde a répondu : "Mes problèmes sont pour le moment hormonaux suite à ma grossesse... Je vais certainement commencer Roaccutane si ça ne passe pas."

Ça m'a déglingué le visage

Déterminée à enfin se débarrasser des boutons et de cette vilaine peau, l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers semble désormais prête à tout pour éradiquer son acné et n'hésite plus à envisager Roaccutane.

Durant sa seconde grossesse, Manon Marsault avait déjà indiqué souffrir d'acné et avait confié son désarroi et sa peine sur Snapchat. À bout, elle expliquait : "J'ai de l'acné de grossesse aussi. Le médecin m'a prescrit une crème, mais je ne peux pas faire des traitements de fou. J'ai un peu honte, je ne vous le cache pas. (...) Ça me saoule d'avoir mes boutons, révélait-elle avant d'ajouter : "Mon visage a pris un coup il va falloir que je fasse un traitement pour l'acné, là les hormones ça m'a déglingué le visage."

Pour rappel, Roaccutane est un traitement lourd et contraignant contre l'acné qu'avait également suivi Léana (ancienne candidate des Anges de la télé-réalité). Quelques mois après le début de son traitement, la jeune femme avait fait neuve et a depuis dit adieu aux boutons. Manon Marsault fera-t-elle de même ?