Manon Marsault moquée pour ses lèvres pulpeuses : une photo suscite de vives réactions !

Le 24 avril 2021 aurait pu être une splendide journée à la mer pour Manon Marsault. Heureuse de pouvoir profiter d'une petite séance de bronzette à Dubaï, sans masque sur le visage contre le coronavirus, la candidate de télé-réalité a partagé un cliché sur Instagram où on l'aperçoit les pieds dans l'eau, le regard perdu dans le vague.

Vêtue d'un sublime top à franges et parée d'un chapeau de paille, la femme de Julien Tanti ne s'est pourtant pas fait remarquer pour son style ou pour son sex appeal mais pour sa bouche très (très) volumineuse. Même si sa photo a été likée par ses fans fidèles, nombreux ont été ceux à se lâcher dans les commentaires pour moquer ses lèvres pas franchement naturelles. Comparée à toutes sortes d'animaux dont le "canard", "la grenouille" ou le "mérou", Manon Marsault n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des internautes.

Pour certains followers, la maman d'Angelina (7 mois) et de Tiago (2 ans) abuse de la chirurgie esthétique. "Ses lèvres sont trop botoxées", "Les bouches svp faut arrêter par pitié", "Des ventouses", "Elles ont toutes la même bouche", "C'est des babines, pourquoi faire autant et vous avez toute la même bouche pas naturelle !" ou encore "Un bec de canard en guise de bouche", "C'est la Nabilla de Wish", peut-on lire en commentaires. Dur ! Fort heureusement, une autre partie de ses abonnés a pris sa défense, clamant qu'elle restait une "bombe".