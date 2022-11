Manu Lanvin, fils de Gérard : qui est sa mère, sublime mannequin et chanteuse très discrète ?

Ex-reine du disco

Cette passion de la musique, il la partage avec son père Gérard Lanvin, mais également sa maman. Très discrète, elle a connu une carrière musicale jusqu'aux années 1980. De son vrai nom Chantal Benoist, Jennifer Lanvin (68 ans) a démarré son parcours professionnel comme mannequin, mais avait commencé la musique dès son plus jeune âge. En 1972, après avoir été modèle pour l'agence Catherine Harl, le virus de la musique la rattrape et en 1976, elle s'est lancée dans la musique avec le pseudonyme Jennifer. Son premier titre, Do It For Me (voir dans notre player) est une chanson disco qui connaît un joli succès en France et même en Italie où elle mènera aussi une carrière d'actrice. En France, elle a joué dans Psy de Philippe de Broca sorti en 1981 et dans film Moi vouloir toi de Patrick Dewolf, au côté de son mari.

Toutefois, celle qui a sorti les albums Walking In Space et Via Dolce Vita a choisi de s'éloigner de la vie publique pour se consacrer à sa famille après son mariage en 1984 avec le héros de Marche à l'ombre, partageant avec lui un couple qui dure depuis quatre décennies. C'est à travers les mots de son époux que l'on aura des nouvelles de cette ancienne reine du disco. Dans l'émission En aparté, il avait déclaré avec sa franchise habituelle : "Vous savez c'est facile d'aller au bout avec quelqu'un qui vous correspond. C'est tout bête. Encore une fois, j'ai eu la chance de rencontrer une personnalité qui me correspond. (...) Bien évidemment, il y a eu des hauts et des bas comme dans toutes les associations mais en l'occurrence ça a toujours été réglé et ça a été réglé parce que nos deux tempéraments sont complémentaires. C'est une histoire exacte. Je rentre chez moi toujours heureux de retrouver ma maison et Jennifer."