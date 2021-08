Manuel Valls, son épouse victime d'une agression terrible en pleine rue : "Elle était effrayée"

Cet été 2021 est décidément bien rude. Et c'est en panique que Manuel Valls a rejoint son épouse, Susana Gallardo, au début du mois de juin. Le 9, exactement, à la mi-journée, celle-ci a été victime d'un vol à l'arraché dans la ville de Barcelone, en Espagne, au niveau du quartier résidentiel et prospère de Sant Gervasi-Galvany. Selon les informations du journal El Mondo, un homme se serait approché d'elle pour lui demander l'heure puis lui aurait subtilisé sa montre avec violence. Il se serait ensuite enfui sur la moto d'un complice.

"Elle était effrayée", explique un témoin de la scène à la publication espagnole. Et pour cause, la riche héritière aurait pris un coup au bras pendant l'altercation. Retirée dans un bar du coin, Susana Gallardo a finalement retrouvé son époux, puisque Manuel Valls est arrivé sur place en l'espace de quelques minutes et qu'il a échangé avec les forces de l'ordre pour qu'une enquête soit ouverte. Une plainte n'a, toutefois, pas été déposée. Quand ils ont signé pour le meilleur et pour le pire, les tourtereaux ne s'attendaient peut-être pas à faire face, si vite, à ce genre d'épreuve.

Manuel Valls et Susana Gallardo se sont dits "oui" durant une longue cérémonie de trois jours, les 13, 14 et 15 septembre 2019 aux Baléares. L'ancien premier ministre a épousé sa belle à Las Bodegas Binifadet, un établissement localisé à Sant Lluis, dans les vignes, et a pu activer son déhanché sublime sur certains tubes des Gipsy Kings. L'homme politique, futur chroniqueur de BFM TV, a été marié, auparavant, à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants, puis à la violoniste Anne Gravoin. Il a finalement craqué pour les beaux yeux de l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Almirall durant l'été 2018. Le nouveau chapitre d'une histoire qui semble s'installer, confortablement, dans le temps...