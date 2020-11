Manuela Lopez (Les Mystères de l'amour) : Rayonnante pour un golf avec Philippe Candeloro

La pandémie de Covid-19 et le reconfinement ont forcé l'annulation de nombreux événements. Le Festival Écran Jeunesse de Lourdes y a échappé de peu. L'ex-héroïne des Mystères de l'amour Manuela Lopez et Philippe Candeloro y ont assisté.

La première édition d'Écran Jeunesse, le festival dédié aux programmes jeunesse de la ville de Lourdes, s'est déroulé du 21 au 25 octobre 2020. Manuela Lopez a attendu le dernier jour pour s'y montrer. Dimanche 25 octobre 2020, elle a participé à l'opération "Golf pour tous", organisé par l'association Balles Blanches, qui a pour objectif de récolter des fonds pour améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés. Club en main, l'actrice de 48 ans, opérée d'un cancer de la peau en juillet 2019, a fait parler son swing pour la bonne cause.

L'ancien patineur Philippe Candeloro et l'acteur de la série Section de recherches Franck Sémonin avaient également pris part à l'opération caritative. Ce même dimanche 25 octobre, les deux hommes et Manuela Lopez sont montés à 3000 mètres d'altitude pour une autre excursion, au Pic du Midi.

Cette fois, c'est en bande que la visite a été effectuée. Manuela Lopez, Franck Sémonin et Philippe Candeloro ont rejoint par l'ancien acteur de la série Plus belle la vie David Baiot, et l'ex-star de télé-réalité (révélée par l'émission Secret Story) Xavier Delarue. Rentré de Guadeloupe, où il avait rendu un dernier hommage à son défunt père lors de ses obsèques, ce dernier a retrouvé la sourire et pris plaisir à poser pour les photographes.