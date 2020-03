Marc Ladreit de Lacharrière soutient l'exposition de Gérard Garouste en Inde

Du 28 janvier au 28 mars 2020, Gérard Garouste bénéficie d'une vaste rétrospective à la National Art Gallery of Modern Art de New Delhi, une exposition exceptionnelle pour un artiste français dans un grand musée étranger.

Portée par la Galerie Templon en partenariat avec l'Institut français, l'exposition a reçu le patronage du Ministère de la Culture et le soutien de Marc Ladreit de Lacharrière, président de FIMALAC et membre de l'Institut.

Marc Ladreit de Lacharrière, grand admirateur de l'oeuvre de Gérard Garouste, l'accompagne depuis toujours, et a notamment fait appel à ses talents pour la réalisation des vitraux de l'abbaye de Lubilhac, en Ardèche. En octobre dernier, lors de son installation officielle à l'Académie des beaux-arts, Marc Ladreit de Lacharrière avait eu l'honneur de remettre, sous la coupole, son épée d'académicien à Gérard Garouste.

Les deux hommes partagent le même engagement en faveur de la cohésion sociale, en encourageant les pratiques artistiques et culturelles. Ainsi, Marc Ladreit de Lacharrière est un des soutiens de Gérard Garouste au sein de son association La Source, qu'il a créée et qu'il préside. De son côté, Gérard Garouste contribue aux actions de la Fondation Culture & Diversité, créée et présidée par Marc Ladreit de Lacharrière depuis 2006, qui a pour mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture des jeunes issus de milieux modestes.