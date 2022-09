Marc-Olivier Fogiel fait sa rentrée sur BFMTV avec Aurélie Casse et Adeline François, visages charme de la chaîne !

A l'été 2019, Marc-Olivier Fogiel est devenu directeur général de BFMTV, après des années passées dans le groupe M6. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau statut lui réussit plus que bien ! En effet, il réalise des records d'audience et ne compte pas s'arrêter là. Le 6 septembre 2022, il a pris la pose avec de nombreux collaborateurs de la chaîne d'information lors de la conférence de rentrée. L'occasion de présenter les nouveautés de la saison.

Marc-Olivier Fogiel s'est affiché élégant, comme à son habitude, en costume bleu et chemise blanche. L'amoureux de François Roelants, avec qui il a deux filles nées en 2011 et 2013 par GPA, a brillé par sa bonne humeur, enchaînant les blagues et larges sourires. Il faut dire qu'il était bien entouré pour cette rentrée. En effet, la belle Aurélie Casse – qui présente désormais Le 90 Minutes Aurélie Casse en plus de sa Ligne rouge du lundi –, Apolline de Malherbe – toujours aux commandes de l'interview politique –, Pascale de La Tour du Pin aux commandes du Dej info ou encore Adeline François font partie des visages charme de cette nouvelle année.

Autres changements : Roselyne Bachelot fait son arrivée à l'antenne. Quelques mois après avoir quitté le ministère de la Culture, elle officie dans BFM Story, auprès d'Alain Marschall et Olivier Truchot dans le 22h Max de Maxime Switek. Aussi, les téléspectateurs la retrouvent le week-end auprès de Jean-Baptiste Boursier. Pas de changement pour la tranche du 14/16h50, toujours assurée par Karine de Ménonville et François Gapihan... ou presque. Le Non Stop est rebaptisé L'aprèm info. En ce qui concerne la soirée, plus de Polonews de Natacha Polony, mais une demi-heure d'Yves Calvi en plus.

Tant de nouveautés qui devraient trouver sans aucun souci leur public. "Nous avons beaucoup travaillé ce lien avec les téléspectateurs. Ce lien repose notamment sur des experts à l'antenne qui ont fidélisé le public. Il vient pour être informé intelligemment mais sans ressentir d'anxiété ni assister à des débats stériles, voire polémiques", s'était félicité cet été Marc-Olivier Fogiel auprès de TV Mag, fier d'être au contrôle de cette "chaîne généraliste d'info".